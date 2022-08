Antony voor recordbedrag van 95 miljoen euro van Ajax naar Manchester United

Ajax en Manchester United hebben overeenstemming bereikt over de overgang van Antony Matheus dos Santos. 'De transfer is nog onder voorbehoud van de medische keuring en de contractuele afhandeling van beide clubs met de speler', zo laat Ajax dinsdagmiddag weten.

Recordbedrag van 95 miljoen euro

De vleugelaanvaller staat nog tot en met 30 juni 2025 onder contract bij Ajax. 'Ajax kwam met de Engelse club een transfersom overeen van EUR 95 miljoen. Dat bedrag kan middels variabelen nog oplopen naar EUR 100 miljoen', aldus Ajax.

Braziliaan

Antony werd op 24 februari 2000 geboren in São Paulo, Brazilië. De aanvaller kwam in 2020 over van het Braziliaanse São Paulo FC. Op 13 september 2020 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal tijdens de wedstrijd Sparta – Ajax (0-1), waarin hij direct het winnende doelpunt aantekende.

82 officiële wedstrijden in 1e elftal Ajax

De Braziliaans international speelde 82 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en maakte daarin 24 doelpunten. Met Ajax werd Antony tweemaal kampioen van Nederland, in 2021 en 2022. In 2021 won hij bovendien de KNVB beker.