Max Verstappen wint de Dutch Grand Prix op 'Oranje' Zandvoort

De zon liet het zondagmiddag een aantal rondjes na de start van de Grand Prix op Zandvoort dan misschien afweten maar daar waren de duizenden fans dan ook niet voor gekomen. Zij keken alleen maar uit naar het moment dat Verstappen, vertrokken vanaf pole position, na 72 ronden als winnaar over de finish kwam en dat gebeurde uiteindelijk dan ook. Met deze grandioze overwinning lijkt zijn tweede wereldtitel hem bijna niet meer te kunnen ontgaan.

Dringen na de start

De start vanmiddag was meteen dringen omdat Charles Leclerc hem in de eerste bocht na het rechte stuk weinig tot geen ruimte gaf maar Verstappen slaagde er toch in om de bocht als eerste uit te komen. Daarna weet Verstappen zijn voorsprong steeds verder uit te bouwen en kan hij op een comfortabele manier zijn rondjes maken en weet hij uiteindelijk ook als eerste te finishen.

Eindklassement

George Russell wordt 2e en Charles Leclerc pakt de 3e plaats. In het eindklassement staat Verstappen nu met totaal 309 punten ver bovenaan. Leclerc staat tweede met 201 punten. Teamgenoot van Max, Sergio Perez, staat op de derde plaats ook met 201 punten totaal.