Definitieve selectie Oranje voor WK Qatar door van Gaal bekendgemaakt

Vrijdag heeft bondscoach Louis van Gaal de definitieve selectie voor het WK 2022 in Qatar bekendgemaakt. Dit meldt de KNVB vrijdagmiddag.

De spelersgroep bestaat uit 26 namen

Justin Bijlow Feyenoord

Remko Pasveer Ajax

Andries Noppert sc Heerenveen

Virgil van Dijk Liverpool

Nathan Aké Manchester City

Daley Blind Ajax

Jurriën Timber Ajax

Denzel Dumfries Internazionale

Stefan de Vrij Internazionale

Matthijs de Ligt Bayern München

Tyrell Malacia Manchester United

Jeremie Frimpong Bayer Leverkusen

Frenkie de Jong FC Barcelona

Steven Berghuis Ajax

Davy Klaassen Ajax

Teun Koopmeiners Atalanta Bergamo

Cody Gakpo PSV

Marten de Roon Atalanta Bergamo

Kenneth Taylor Ajax

Xavi Simons PSV

Memphis Depay FC Barcelona

Steven Bergwijn Ajax

Vincent Janssen Royal Antwerp FC

Luuk de Jong PSV

Noa Lang Club Brugge

Wout Weghorst Beşiktaş JK

Toelichting keuze van Gaal

Vrijdagmiddag gaf bondscoach Van Gaal tijdens een persconferentie een toelichting op de selectie. Deze persconferentie staat op het YouTube-kanaal van OnsOranje en is hieronder terug te kijken.

WK-start

De Oranje-selectie komt op maandag 14 november bij elkaar op de KNVB Campus in Zeist om te starten met de voorbereiding op het WK 2022. Een dag later reist de groep af naar Qatar. Precies een week later, op maandag 21 november, staat de eerste groepswedstrijd op het programma tegen Senegal.

Wedstrijden Oranje

- Maandag 21 november, 17:00 uur Senegal - Nederland

- Vrijdag 25 november, 17:00 uur Nederland - Ecuador

- Dinsdag 29 november, 16:00 uur Nederland - Qatar