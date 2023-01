Ajax haalt Argentijnse doelman Gerónimo Rulli

Looptijd contract van drieënhalf seizoen

De 30-jarige doelman tekende een contract dat per direct is ingegaan en een looptijd heeft van drieënhalf seizoen, tot en met 30 juni 2026. In de overeenkomst is voor Ajax een optie voor nog een seizoen opgenomen. De clubs kwamen een transfersom overeen waarbij Ajax EUR 8 miljoen betaalt aan Villarreal. Dit bedrag kan middels variabelen oplopen tot maximaal EUR 10 miljoen. Rulli stond bij de Spaanse club nog tot en met medio 2024 onder contract.

Villarreal

Rulli werd op 20 mei 1992 geboren in La Plata, Argentinië en is tevens in het bezit van een Italiaans paspoort. Hij debuteerde in 2013 in de hoofdmacht van de Argentijnse club Estudiantes, de club waar hij werd opgeleid. Vervolgens kwam hij uit voor Real Sociedad en Montpellier, voordat hij gecontracteerd werd door zijn huidige club Villarreal. Met die Spaanse club won hij in 2021 de UEFA Europa League.

Wereldkampioen

Rulli is Argentijns international en maakte deze winter als reservedoelman deel uit van de Argentijnse selectie op het WK, waarmee hij wereldkampioen werd.