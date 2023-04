Red Bull scoort goed op circuit van Bakoe met een-tweetje Perez en Verstappen

Goede start Verstappen

Voor Verstappen verliep het vanaf de start allemaal nog zonder problemen en wist hij al snel in ronde 3 zijn P2 'in te wisselen' door Leclerc te passeren die niet lang daarna ook door Perez werd verschalkt waardoor beide Red Bull coureurs het veld aanvoerden.

Nyck de Vries in de muur

Dat de F1 onvoorspelbaar is bleek al snel toen Nederlander Nyck de Vries met zijn bolide in een bocht de muur raakte en zijn voorwiel afbrak. Hierdoor liep Verstappen achterstand op omdat hij net een pitstop had gemaakt en de safety car op het circuit kwam om de kapotte auto van De Vries te kunnen bergen.

Problemen met banden en balans

Verstappen wist de tweede plaats na de herstart nog wel vrij snel over te nemen van Leclerc en moest toen proberen om het gat tussen hem en zijn Mexicaanse teamgenoot te dichten. Dat laatste lukte echter niet meer omdat Verstappen door het pushen kreeg te maken met oververhitte banden en bovendien ook wat problemen kreeg met de balans van zijn auto.

WK-stand

Verstappen staat in het WK-klassement met de 93 punten nog wel op de eerste plaats gevolgd door Perez met 87 punten. Alonso staat op de derde plaats met 60 punten. Volgend weekend strijkt het F1-circus neer in Miami.