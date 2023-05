Ajax verlengt contract met doelman Remko Pasveer

Ajax en Remko Pasveer hebben overeenstemming bereikt over de verlenging van zijn contract, dat liep tot en met 30 juni 2023. 'De verbintenis van de doelman is met één jaar verlengd en loopt tot en met 30 juni 2024', zo heeft Ajax vrijdag laten weten.

FC Twente

Pasveer (Enschede, 8 november 1983) begon zijn carrière bij FC Twente, waarna hij onder meer bij Heracles Almelo, PSV en Vitesse onder de lat stond. Op 23 april 2021 maakte hij transfervrij de overstap van Vitesse naar Ajax. In Amsterdam tekende hij destijds voor twee seizoenen.

Debuut

De tweevoudig international maakte op 7 augustus 2021 zijn debuut in het eerste elftal van Ajax, in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (0-4). Hij keepte tot nu toe 50 officiële wedstrijden voor Ajax 1 en werd in het seizoen 2021/2022 landskampioen met de club.