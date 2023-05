Arne Slot en Feyenoord verlengen contract tot 2026

Arne Slot

De 44-jarige hoofdcoach, die Feyenoord dit seizoen naar de zestiende landstitel in de clubhistorie loodste, heeft voor één jaar bijgetekend en ligt daardoor tot medio 2026 vast in De Kuip.

'Nog niet klaar hier'

‘Ik ben hier nog niet klaar,’ aldus Slot. ‘We hebben een prachtig seizoen gehad met Feyenoord, met het kampioenschap als schitterende beloning voor al het harde werk dat verzet is, maar ik wil ontzettend graag verder bouwen. Na de zomer wacht een avontuur in de Champions League en er is een landstitel te verdedigen. Genoeg om naar uit te kijken, dus ik ben er trots op om in Rotterdam trainer van Feyenoord te zijn en te blijven.’

Sportieve hoogtepunten

Slot kwam in de zomer van 2021 naar Feyenoord en beleefde sindsdien de nodige sportieve hoogtepunten met de club. Zo speelde Feyenoord onder zijn leiding voor het eerst in twintig jaar weer een Europese eindstrijd door de finale van de UEFA Europa Conference League te bereiken.

Landstitel 2022/2023

Dit seizoen volgde de voorlopige kroon op het werk met de landstitel, die op 14 mei jongstleden in eigen huis werd behaald dankzij een 3-0 overwinning op Go Ahead Eagles.