Ajax en Klaas Jan Huntelaar verlengen contract met 4 jaar

Ajax heeft overeenstemming bereikt met Klaas Jan Huntelaar over de verlenging van zijn contract, dat liep tot en met 30 juni 2023. 'De nieuwe overeenkomst gaat in op 1 juli 2023 en heeft een looptijd van vier jaar, tot en met 30 juni 2027', zo meldt Ajax donderdag.

Technisch manager

Huntelaar (Voor-Drempt, 12 augustus 1983) is technisch manager van Ajax en rapporteert aan directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Sinds maart 2022 maakt Huntelaar onderdeel uit van het technisch management. Hij gaat zich vooral richten op de doorstroom van jeugdspelers naar Jong Ajax en Ajax 1 en daarbij op de compositie en contracten van spelers van Jong Ajax en de jeugdopleiding.

''Goede gesprekken gevoerd'

Huntelaar: 'In deze rol sta ik voor een groot deel op eigen benen. Maar ik ga ook veel samenwerken, bijvoorbeeld met de scouting en natuurlijk met Sven. Het totale plaatje is belangrijk voor mijn ontwikkeling. Daarover hebben we intern goede gesprekken gevoerd voordat we de beslissing namen om te verlengen.'

'Verder ontwikkelen'

Mislintat: 'We zijn blij dat Klaas Jan zijn contract verlengd heeft. Met zijn rol als technisch manager in algemene zin en met name bij Jong Ajax kan hij zich verder ontwikkelen en van waarde zijn voor Ajax. Ik kijk uit naar een lange en goede samenwerking met hem.'