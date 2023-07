Jille/Seinen naar finale vrouwendubbel op Europese Spelen 2023

Debora Jille en Cheryl Seinen hebben voor een fantastische prestatie gezorgd op de Europese Spelen 2023 in Polen. Het Oranje-duo bereikte na een geweldige strijd tegen het Duitse koppel Linda Elfer/Isabel Lohau de finale van het vrouwendubbel. Het werd 21-14, 19-21 en 21-17 voor Jille en Seinen.

Zaterdagavond spelen de Nederlandse vrouwen de finale tegen de Bulgaarse zussen Gabriela en Stefani Stoeva.

Tabeling/Piek naar halve finale

Robin Tabeling en Selena Piek boekten in kwartfinale van het gemengddubbel een klinkende overwinning op het Ierse koppel Joshua Magee/Moya Ryan. Het werd 21-8 en 21-6 voor het Oranje-duo.



Voor Mark Caljouw eindigde de kwartfinale van het mannenenkel in een bittere pil. De Nederlander verloor de eerste game van Christo Popov uit Frankrijk met 21-6, maar vocht zich sterk terug in de partij en won de tweede game overtuigend met 21-9. De beslissende derde game kende een tumultueuze slotfase waarbij de wedstrijd beide kanten op kon. Popov ontving een gele kaart voor onsportief gedrag. Caljouw moest de zege helaas nipt met 25-23 aan de Fransman laten.