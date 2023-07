Verstappen wint GP Oostenrijk glansrijk

Bijna alle coureurs gingen wel meerdere keren buiten de baan en werden daarmee bestraft met een tijdstraf van 5 seconden. Max Verstappen had in de eerste twee bochten nog enige weerstand van Leclerc in zijn Ferrari, maar de Nederlander was met de Red Bull oppermachtig.

De team genoot van Verstappen, Sergio Perez, wist zich van een 15e startpositie terug te vechten naar een derde plaats. Verstappen werd eerste, gevolgd door Leclerc in de Ferrari als tweede en Sergio Perez als derde. Ook wist de Nederlander in de laatste rond de snelste tijd neer te zetten, wat een punt extra opleverde.