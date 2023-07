Goud voor Piek/Tabeling op Europese Spelen 2023

Robin Tabeling en Selena Piek hebben de gouden medaille met badminton gewonnen op de Europese Spelen 2023 in Polen.

In de finale van het gemengddubbel won het Oranje-duo (WR-11) in drie games met 21-10, 13-21 en 21-13 van het Franse koppel Thom Gicquel/Delphine Delrue (WR-8).



Het is voor de Nederlandse badmintonners de tweede medaille na de zilveren medaille van het vrouwendubbel Debora Jille/Cheryl Seinen.