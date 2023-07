Oranje maakt droomstart op WK en wint met 1-0 van Portugal

Kopbal van Van der Gragt

Verdediger Stefanie van der Gragt wist de Portugese keeper met een kopbal op het verkeerde been te zetten waardoor Oranje voor zichzelf de weg heeft geopend richting de achtste finale.

Alle rompslomp overboord

Na 35 dagen voorbereiding was het eindelijk zover. Geen bespiegelingen meer over clubs die dreigden hun speelsters niet vrij te geven, slechte trainingsvelden of kogelharde cricketplaten. Alle rompslomp kon overboord, want in de Nieuw-Zeelandse studentenstad Dunedin kon er eindelijk worden gevoetbald.

Grote vraag

Met als grote vraag: hoe goed is Oranje bij de derde WK-deelname op rij? Na het degelijke debuut in 2015 en de prachtige finaleplaats in 2019 is de status van het Nederlands elftal anno 2023 een groot vraagteken. Geen topfavoriet, maar toch zeker wel een gevaarlijke outsider. 'Het eerste WK-optreden stelde niet teleur. Sterker, het beloofde - met name voor rust - veel voor de rest van het toernooi', aldus de KNVB.