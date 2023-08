Oranje heeft het lastig tegen vechtend Zuid-Afrika maar (Leeu)winnen toch

Het Nederlands elftal heeft zich op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland bij de beste acht landen van de wereld geschaard. 'Oranje plaatste zich in de wel hele vroege zondagochtend voor de kwartfinale dankzij een geconcentreerde zege op Zuid-Afrika. Jill Roord en Lineth Beerensteyn scoorden in Sydney: 2-0', zo meldt de KNVB zondag.

Opnieuw de wekker zetten

'Dat betekent dat de thuisgebleven Oranjefans later deze week opnieuw hun wekkers moeten zetten. Zij kunnen zich in de nacht van donderdag op vrijdag opmaken voor een absolute WK-kraker. Nederland treft in de kwartfinale namelijk één van de grote favorieten voor de wereldtitel: Spanje', aldus de KNVB. Dat zal gebeuren in het Wellington Stadium in Nieuw-Zeeland, waar eerder het groepsduel met de Verenigde Staten (1-1) plaatsvond. De aftrap van Nederland-Spanje is om 03.00 uur Nederlandse tijd.