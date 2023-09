Koeman neemt 3 debutanten op in definitieve selectie Oranje

Bondscoach Ronald Koeman heeft drie debutanten opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal. 'Quilindschy Hartman (Feyenoord), Ian Maatsen (Chelsea) en Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) behoren voor de eerste keer tot de definitieve groep, die uit 25 spelers bestaat. Ook Steven Berghuis (Ajax), die niet op de voorlopige lijst stond, is door Koeman aan de selectie toegevoegd', zo laat de KNVB vrijdag weten.

De selectie:

Nathan Aké (Manchester City), Steven Berghuis (Ajax), Daley Blind (Girona FC), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Mark Flekken (Brentford), Cody Gakpo (Liverpool), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Quilindschy Hartman (Feyenoord), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Atalanta), Noa Lang (PSV), Matthijs de Ligt (Bayern München), Ian Maatsen (Chelsea), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Andries Noppert (sc Heerenveen), Tijjani Reijnders (AC Milan), Marten de Roon (Atalanta), Xavi Simons (RB Leipzig), Joey Veerman (PSV), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Inter), Wout Weghorst (TSG Hoffenheim) en Mats Wieffer (Feyenoord).

Voorbereiding op de EK-kwalificatieduels

Het Nederlands elftal komt maandag 4 september bij elkaar in voorbereiding op de EK-kwalificatieduels met Griekenland en Ierland. De wedstrijd tegen Griekenland, donderdag 7 september, wordt gespeeld in Eindhoven (20:45 uur), het duel met de Ieren vindt plaats in Dublin op zondag 10 september om 19:45 uur lokale tijd.