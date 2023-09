Damián van der Vaart (17) tekent voor 1 seizoen bij Ajax

Deense Esbjerg fB

Van der Vaart (Zaanstad, 28 mei 2006) komt over van het Deense Esbjerg fB, waar hij sinds 2020 in de jeugdopleiding speelde. In Amsterdam sluit hij aan bij het elftal O18. Damián is de zoon van Rafael van der Vaart, die tussen 2000 en 2005 in totaal 156 wedstrijden voor Ajax 1 speelde en daarin 61 doelpunten maakte.