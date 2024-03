Koeman selecteert deze 30 Oranjespelers

Twee nieuwe gezichten in voorlopige selectie

'De namen van Quinten Timber (Feyenoord) en Joshua Zirkzee (Bologna) zijn nieuw op de voorlopige lijst. Daar tegenover staat de terugkeer in de voorselectie van Brest-goalie Marco Bizot en Georginio Wijnaldum, die bij Al Ettifaq voetbalt', zo meldt de KNVB vrijdag.

Rentree Wijnaldum en Memphis

Marco Bizot maakte tijdens EURO 2020/21 voor het laatst deel uit van de selectie. De laatste speelminuten in Oranje van 90-voudig international Georginio Wijnaldum dateren van juni vorig jaar in de Final Four van de UEFA Nations League. Ook Memphis Depay, die de afgelopen tijd te kampen heeft gehad met blessures, maakt na een afwezigheid van bijna een jaar zijn rentree in de Oranjeselectie.

De dertig namen

Nathan Aké (Manchester City), Marco Bizot (Stade Brestois), Daley Blind (Girona FC), Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Atlético Madrid), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Mark Flekken (Brentford), Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), Cody Gakpo (Liverpool), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Quilindschy Hartman (Feyenoord), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Atalanta), Matthijs de Ligt (Bayern München), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Nick Olij (Sparta Rotterdam), Tijjani Reijnders (AC Milan), Marten de Roon (Atalanta), Jerdy Schouten (PSV), Xavi Simons (RB Leipzig), Quinten Timber (Feyenoord), Joey Veerman (PSV), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Inter), Wout Weghorst (TSG Hoffenheim), Mats Wieffer (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Al Ettifaq) en Joshua Zirkzee (Bologna).

Oefenwedstrijden tegen Schotlan en Duitsland

Nederland speelt vrijdag 22 maart een oefenwedstrijd tegen Schotland. De aftrap in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam is om 20.45 uur. De ontmoeting tussen Duitsland en Nederland, dinsdag 26 maart in Deutsche Bank Park in Frankfurt, begint ook om 20.45 uur.