Nissan Formula E Team pakt historische pole en podium in eerste Tokyo E‑Prix

Teamgenoot Sacha Fenestraz, die vanaf de twintigste positie startte, maakte een indrukwekkende inhaalrace en finishte net buiten de punten op de elfde plaats.



Na zijn podiumplaats in Tokyo stijgt Rowland naar de derde positie in het coureurskampioenschap, terwijl het Nissan-team nu op de vierde plaats staat in het teamklassement. De Tokyo E‑Prix was van groot belang voor Nissan buiten het circuit. Als eerste fabrikant bevestigt Nissan zijn langdurige betrokkenheid bij de Formule E met een verbintenis tot minstens 2030. Deze aankondiging onderstreept Nissans sterke focus op elektrificatie en rijplezier.