Ajax en Norwich City bereiken akkoord over Jakov Medić

Ajax en Norwich City hebben overeenstemming bereikt over de overgang van Jakov Medić naar de Engelse club. De centrale verdediger stond nog tot en met 30 juni 2028 onder contract bij Ajax.

Kroatië

Medić (7 september 1998, Zagreb, Kroatië) kwam in de zomer van 2023 over van Sankt Pauli. Bij Ajax maakte hij zijn debuut op 12 augustus 2023 tijdens de competitiewedstrijd, thuis tegen Heracles Almelo (4-1). Het afgelopen seizoen kwam de 28-jarige speler op huurbasis uit voor VfL Bochum in de Duitse Bundesliga. Medić speelde negen officiële wedstrijden voor het eerste elftal van Ajax en scoorde daarin eenmaal.

'Mooie uitdaging in de Championship'

Technisch directeur Alex Kroes: “Voor Jakov was er bij Ajax geen perspectief waardoor het voor beide partijen beter was om verder te kijken. Bij Norwich City wacht hem een mooie uitdaging in de Championship, wij hebben hem veel succes gewenst bij het vervolg van zijn carrière.”