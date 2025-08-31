Ahmetcan Kaplan tot einde seizoen op huurbasis naar NEC

Rest van lopende seizoen

De centrale verdediger zal gedurende de rest van het lopende seizoen worden verhuurd aan de Eredivisie-club. In Amsterdam beschikt Kaplan over een contract met een looptijd tot en met 30 juni 2027.

Turkse Trabzonspor

Kaplan (Trabzon, 16 januari 2003) kwam in de zomer van 2022 als negentienjarige speler over van het Turkse Trabzonspor. Na een aanloopperiode bij Jong Ajax maakte hij zijn debuut in het eerste elftal op 25 februari 2024 in de competitiewedstrijd, uit tegen AZ. De Turk kwam sindsdien tot 25 officiële wedstrijden voor Ajax 1.

Blessures

Alex Kroes: "Ahmetcan heeft bij ons laten zien over talent te beschikken. Helaas werd zijn ontwikkeling enigszins geremd door blessures, maar we hebben altijd zijn inzet en kwaliteiten gewaardeerd. Bij NEC krijgt hij nu de kans om zich verder te ontwikkelen en belangrijk te worden in het eerste elftal. Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij daar stappen kan maken en wensen hem veel succes."