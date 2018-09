Illegale arbeid op bouwplaats Hindoeïstische tempel

De Inspectie SZW en het politiebureau Laakkwartier hebben bij de bouw van een tempel in Den Haag zes buitenlandse bouwvakkers aangetroffen die illegaal in Nederland aan het werk zijn. Een van deze medewerkers verklaarde 7 dagen per week, 14 uur per dag te werken. Ook gaf de medewerker aan dat hij op de werkplaats slaapt.