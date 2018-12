Stadskikkers zijn sexyer dan boskikkers

Mannetjeskikkers in stedelijke omgevingen zijn aantrekkelijker voor vrouwtjes dan de mannetjes in bossen omdat ze een complexere lokroep hebben. Dat toont nieuw onderzoek aan onder leiding van evolutiebiologen Wouter Halfwerk en Jacintha Ellers van de Vrije Universiteit Amsterdam.

De studie is verschenen in Nature Ecology and Evolution en is een samenwerking van biologen en ecologen van de VU, uit Amerika en Panama. De bevindingen suggereren ook dat kikkers in stedelijke gebieden meer opvallend roepen omdat zij minder roofdieren hebben dan kikkers in natuurlijke habitats.

Stadslawaai en lichtvervuiling

Verstedelijking kan problemen veroorzaken voor de communicatie van dieren, doordat stadslawaai en lichtvervuiling hun visuele en auditieve signalen verstoren. De wetenschappers onderzochten hoe het leven in de stad het communicatiesignaal van mannelijke túngara-kikkers heeft veranderd.

Halfwerk en zijn collega-onderzoekers namen de karakteristieke ‘chuck’-lokroep op van kikkers die in zowel stedelijke gebieden als in bossen in de buurt van het Panamakanaal woonden. Ze ontdekten dat stadsmannetjes vaker en met een grotere complexiteit roepen dan hun soortgenoten in het bos. De onderzoekers speelden daarna de stads- en bosroepen af ​​voor vrouwelijke kikkers in het lab, waarbij ze ontdekten dat driekwart van de vrouwtjes zich meer aangetrokken voelde tot de complexere stadslokroep. Een afspeelexperiment in het veld toonde vervolgens aan dat een kikker in de stad minder hoeft te vrezen van roofzuchtige vleermuizen en parasitaire muggen maar dat hij wel harder moet werken om vrouwtjes aan te trekken.

Andere habitats

Door zowel de stadskikkers naar boshabitats te verplaatsen en vice versa, ontdekten de onderzoekers dat stadskikkers actief de complexiteit van hun roep in de nieuwe omgeving konden verminderen. Boskikkers verhoogden echter de complexiteit van hun roep in stedelijke habitats niet. De onderzoekers denken dat evolutie mogelijk heeft gezorgd voor een grotere flexibiliteit van roepen in de stad, waar minder roofdieren zijn in vergelijking met het bos, en dus zijn de risico’s om te worden afgeluisterd lager.