LUMC ondersteunt ontwikkeling nieuw experimenteel vaccin coronavirus

De afdeling Medische Microbiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gaat de werking onderzoeken van een nieuw experimenteel vaccin tegen het coronavirus. 'Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met het Leidse farmaceutische bedrijf Janssen, de ontwikkelaar van het kandidaat-vaccin. Janssen is onderdeel van het Amerikaanse moederbedrijf Johnson & Johnson', zo meldt het LUMC woensdag.

Immuunrespons tegen SARS-CoV-2

In het LUMC worden de immuunreacties getest die worden opgewekt door de kandidaat-vaccins. Het onderzoeksteam van dr. Ir. Marjolein Kikkert en prof. dr. Eric Snijder gaat tests ontwikkelen die toegepast kunnen worden om aan te tonen of de door het vaccin geïnduceerde antilichamen kunnen voorkomen dat SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, de cellen binnendringt.

Belangrijke boost samenwerking

'We vinden het spannend om op deze manier betrokken te zijn bij het ontwikkelen van een vaccin tegen COVID-19, en het geeft een belangrijke boost aan de samenwerking met het Leidse Bioscience park', vertelt Kikkert.

Aanvullend onderzoek naar bestrijding coronavirus

Los van de samenwerking met Janssen, wordt in het LUMC momenteel veel onderzoek gedaan naar manieren om coronavirussen te bestrijden. In maart werd bekend dat de onderzoeksgroep van Snijder een belangrijke rol heeft in het SCORE-project (Swift Coronavirus Therapeutics Response). Samen met 7 Europese partners onderzoeken de LUMC’ers hoe ze antivirale geneesmiddelen kunnen ontwikkelen om coronavirussen te bestrijden.

Effectiviteit en veiligheid

Ook worden er onder leiding van Kikkert in het LUMC kandidaat-vaccins uit het PREVENT nCoV-19 project onderzocht. Binnen dit samenwerkingsproject, worden de vaccins in het laboratorium en de kliniek getest op effectiviteit en veiligheid. De projecten waar Snijder en Kikkert aan werken, krijgen beide onderzoeksgelden uit het Horizon 2020-programma van de Europese Unie.