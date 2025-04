Bestaande koopwoningen 13 procent duurder in provincie Utrecht

Ook in het eerste kwartaal van 2025 was de prijsstijging van bestaande koopwoningen het grootst in de provincie Utrecht. Een bestaande koopwoning was daar 13 procent duurder dan een jaar eerder. In de stad Utrecht was de prijsstijging met 14,2 procent nog wat groter. Er werden in het eerste kwartaal vooral meer appartementen in Nederland verkocht. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

estaande koopwoningen in Nederland waren in het eerste kwartaal van dit jaar 10,9 procent duurder dan een jaar eerder. De prijsstijging is lager dan een kwartaal eerder, toen de prijzen gemiddeld 11,5 procent hoger waren. Ten opzichte van een kwartaal eerder steeg de prijsindex met 1,8 procent. Verder kwam in het eerste kwartaal van 2025 het aantal woningtransacties uit op 51 474. Dat is 15,8 procent meer dan een jaar eerder.

Grootste prijsstijging in provincie Utrecht, grootste stijging transacties in Fryslân

In 7 van de 12 provincies was de prijsstijging van bestaande koopwoningen groter dan gemiddeld in Nederland. Al vijf kwartalen op rij is de stijging het grootst in de provincie Utrecht. Hier waren bestaande koopwoningen 13 procent duurder dan in het eerste kwartaal van 2024. Verder varieerden de prijsstijgingen van 7,3 procent in Zeeland tot 12,9 procent in Groningen.

De stijging van het aantal woningtransacties was in 5 van de 12 provincies groter dan gemiddeld in Nederland. Het grootst was de stijging in Fryslân (23,6 procent), het kleinst in Drenthe (7,8 procent).

Prijsstijging gemeente Utrecht het grootst van de vier grootste steden

De gemeente Utrecht noteerde van de vier grootste steden de grootste prijsstijging (14,2 procent). In Den Haag, Rotterdam en Amsterdam lag de prijsstijging onder het gemiddelde van Nederland (respectievelijk 10,7 procent, 8,9 procent en 6,4 procent).

In Den Haag was de stijging van het aantal woningtransacties het grootst (27,5 procent). Ook in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam was de stijging van het aantal transacties groter dan gemiddeld in Nederland (respectievelijk 26,5 procent, 26,4 procent en 23,4 procent).