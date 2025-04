Meerdere auto's in brand in Limburg, politie gaat uit van brandstichting

In de nacht van zaterdag op zondag zijn meerdere voertuigen uitgebrand in het Limburgse Bunde, gemeente Meerssen. 'We gaan uit van brandstichting', zo laat de politie zondag weten.

Vier voertuigen op papenweg uitgebrand

'Tussen 04.15 en 04.45 uur zijn vier voertuigen uitgebrand op de Papenweg, Kastanjelaan en Iepenlaan. Meteen is een onderzoek opgestart, dat ook vandaag doorgaat. Zo wordt onder andere buurtonderzoek gedaan en onderzoekt Forensische Opsporing de branden', aldus de politie.

Getuigenoproep

Graag komt de politie in contact met burgers die beschikken over camerabeelden op de bovengenoemde locaties of meer informatie hebben over de autobranden.