Eindsprint verkoop elektrische auto's december 2018

In de maand december van 2018 zijn nog opmerkelijk veel elektrische auto's verkocht. Dit alles heeft te maken met het feit dat per 1 januari 2019 de regels voor fiscale bijtelling minder gunstig zijn geworden.

7,1 procent meer auto's

Volgens de cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC zijn er in 2018 in Nederland 443.812 nieuwe personenauto’s geregistreerd. Dat is 7,1 procent meer dan in 2017 en in lijn met de prognose van de brancheorganisaties. Voor 2019 verwachten BOVAG en RAI Verenging eenzelfde verkoopniveau van circa 440.000 exemplaren.

Elektrisch

Afgelopen december werden 20.028 nieuwe personenauto’s geregistreerd, tegen 17.365 in dezelfde maand een jaar eerder. Vooral met elektrische auto’s in het hogere segment - zoals de nieuwe Jaguar I-Pace en Tesla’s Model S en X - werd in de laatste maand van het jaar een eindsprint getrokken, aangezien per 1 januari 2019 de regels voor fiscale bijtelling zijn gewijzigd.

22 procent boven de 50.000,- euro

Het gunstige tarief van 4 procent bijtelling voor onbeperkt privégebruik door zakelijke rijders geldt op 1 januari alleen nog maar over de eerste 50.000 euro van de consumentenadviesprijs. Over al het meerdere dient dan 22 procent te worden berekend, net zoals bij alle andere auto’s die niet volledig elektrisch worden aangedreven.

De populairste merken in 2018 waren:

merk aantal marktaandeel

VOLKSWAGEN 50.190 11,3 %

RENAULT 38.447 8,7 %

OPEL 36.419 8,2 %

PEUGEOT 31.688 7,1 %

KIA 26.340 5,9 %

De meest geregistreerde modellen in 2018:

Merk/model aantal marktaandeel

VOLKSWAGEN POLO 14.585 3,3 %

RENAULT CLIO 12.001 2,7 %

KIA PICANTO 10.997 2,5 %

FORD FIESTA 10.850 2,4 %

OPEL KARL 10.170 2,3 %