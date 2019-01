Voertuigdiefstal vorig jaar fors gedaald, hybride voertuigen meest populair

In 2018 is het aantal gestolen personenauto’s wederom fors gedaald met 12,1%. 'Er werden er 7.261 gestolen tegen 8.257 in 2017', zo meldt het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) donderdag.

Hybride in 'trek'

Ook andere voertuigen werden minder gestolen. Jonge personenvoertuigen van 1 jaar laten echter een stijging zien van 33%. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door een diefstaltoename van hybride voertuigen met ruim 95%.

Diefstalrisico

Er werden in totaal 360 hybride voertuigen gestolen, tegen 184 in 2017. De hybride Toyota ’s RAV-4 en C-HR zijn favoriet. De C-HR hybrid heeft hierdoor het hoogste diefstalrisico van 1 op 97.

Audi A1

De Audi A1 is bij de niet-hybride voertuigen het meest favoriet met een risico van 1 op 200. Bij de lichte bedrijfswagens worden de Mercedes Benz Sprinter en de Vito het meest gestolen, 532 stuks, een forse stijging van 21% ten opzichte van 2017.

Eerste week

De kans op terugvinden van een gestolen voertuig is het grootst in de eerste week na diefstal namelijk 57%, na een maand is dit nog maar 20%. Het aantal personenauto's dat werd teruggevonden is licht gestegen van 40 naar 40,9 %. Bij motorfietsen is de kans van terugvinden gestegen van 17,2 naar 21,5%.

Autodieven professionaliseren

Toenemende connectiviteit en moderne alarmsystemen maken het dieven steeds lastiger om voertuigen te stelen. De diefstaltoename van hybride voertuigen laat echter zien dat criminelen zich niet laten tegenhouden als er vraag is naar een bepaald merk of model. Reden te meer volgens Hendrik Steller, manager van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV), om vol in te blijven zetten op preventie op basis van risicoprofielen. Het LIV kan daarbij een belangrijke rol spelen