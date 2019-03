Hyundai verkocht ook in februari de meeste elektrische auto's

yundai is momenteel het bestverkopende merk van elektrisch aangedreven auto’s in Nederland in 2019.

HZowel in januari als februari verkocht Hyundai de meeste elektrische voertuigen. Dat blijkt uit cijfers van de RDW. Hyundai registreerde in de eerste twee maanden van 2019 maar liefst 1.121 batterij-elektrische auto’s: 859 Hyundai’s KONA Electric en 262 Hyundai’s IONIQ Electric. Daarmee blijft Hyundai de automerken Volkswagen (858), Nissan (704) en Tesla (552) voor. De Hyundai KONA Electric is tot nu toe ook de bestverkopende elektrische auto in 2019.