Volkswagen Group plant 22 miljoen elektrische auto’s komende 10 jaar

De Volkswagen Group zet de elektrificatie in een nóg hogere versnelling. De groep is van plan om de komende tien jaar bijna zeventig nieuwe elektrische modellen te lanceren in plaats van de vijftig die eerder waren gepland.

15 tot 22 miljoen elektrische VW's

Het door de Volkswagen Groep verwachte aantal te produceren elektrische auto’s stijgt hiermee in het komende decennium van 15 tot 22 miljoen. De uitbreiding in e-mobiliteit is een belangrijke bouwsteen op weg naar een CO2-neutrale balans in 2050. De Volkswagen Group zet zich hiermee volledig in voor de klimaatdoelstellingen die in Parijs zijn vastgesteld.

'Verantwoordelijkheid'

Dr. Herbert Diess, CEO van Volkswagen AG: 'Volkswagen neemt zijn verantwoordelijkheid aangaande de belangrijkste ontwikkelingen van de toekomst; en dan met name op gebied van klimaatbescherming. We nemen hierbij de in Parijs vastgestelde doelstellingen als maatstaf. We gaan productie en andere fasen in de waardeketen systematisch afstemmen op CO2-neutraliteit. Dat is ons aandeel in het beperken van de opwarming van de aarde. Volkswagen streeft de komende jaren naar individuele mobiliteit voor miljoenen mensen. Individuele mobiliteit die veiliger, schoner en volledig verbonden is. Om de enorme investeringen - die nodig zijn voor dit elektrische offensief - te dragen, gaan we onze efficiëntie en prestaties op alle gebieden verder verbeteren.'

Volledig CO2-neutraal in 2050

De Volkswagen Group heeft een reeks doelstellingen vastgesteld om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. De maatregelen zijn gebaseerd op drie principes: 1) effectieve en duurzame CO2-reductie, 2) overstap naar hernieuwbare energiebronnen voor stroomvoorziening en 3) compensatie van resterende, onvermijdbare emissies. Om de CO2-balans van auto’s gedurende hun complete levenscyclus te verbeteren, heeft Volkswagen bijvoorbeeld al een begin gemaakt met de toeleveringsketen. Er valt bijvoorbeeld bijzonder veel winst te behalen in de productie van staal en aluminium.

E-offensief van start

De Volkswagen Group wil tegen 2025 de CO2-voetafdruk van de vloot van nieuwe personenauto’s over de gehele levenscyclus met 30 procent reduceren in vergelijking tot 2015. Het aandeel elektrische auto’s van de Group neemt toe tot minstens 40 procent in 2030. De eerste van de nieuwe generatie elektrische auto’s, de Audi e-tron, is inmiddels in productie en wordt gevolgd door de Porsche Taycan. Beide modellen zijn nu al goed voor elk 20.000 orders. Naast de Volkswagen ID. wordt het grote publiek binnenkort bediend met auto’s zoals de Volkswagen ID., ID. CROZZ, ID. BUZZ en de ID. VIZZION.

Potentieel solid-state batterijen

De Volkswagen Group heeft LG Chem, SKI, CATL en Samsung geselecteerd als strategische batterijleveranciers om het elektrische offensief mogelijk te maken. Anticiperend op de voortdurend toenemende vraag overweegt Volkswagen ook deelname in batterijfabrieken in Europa. Met het oog op de verdere toekomst hebben solid-state batterijen een groot potentieel. Het doel is om samen met partner QuantumScape deze technologie naar een industrieel productieniveau te brengen.

CO2-reductie fabrieken

Ten opzichte van 2010 dient de CO2-uitstoot van alle fabrieken van de Volkswagen Group tegen 2025 met 50 procent te zijn gereduceerd. Tegelijkertijd zullen de CO2-emissies van de energiecentrale van de fabriek in Wolfsburg vanaf 2023 jaarlijks met 1,5 miljoen ton verminderen dankzij de transitie van steenkool naar gas. De fabriek van Audi in Brussel is nu al volledig CO2-neutraal. De fabriek in Zwickau is niet alleen de leidende fabriek voor de Modular Electric Drive Toolkit (MEB), hier wordt ook de ID. CO2-neutraal geproduceerd.

IONITY

Ten slotte werkt Volkswagen samen met industriële partners aan IONITY, een netwerk van snellaadstations (400 in 2020) langs de belangrijkste Europese (snel)wegen. Een nieuwe dochteronderneming van Volkswagen, Elli (Electrif Life), richt zich - vooralsnog in Duitsland - op groene oplaadmogelijkheden thuis.