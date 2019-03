Nieuwe regels personenwagens 2019

Steden zoals Stuttgart hebben in 2019 besloten om de hele stad vrij te houden van dieselmotoren met een emissienorm van 4 of lager. Worden deze dieselauto's toch in de stad gereden? Dan wordt er direct een boete uitgeschreven. Naast Stuttgart zijn er steeds meer Europese steden die verboden opleggen voor dieselmotoren. Zo heeft de auto-onderdelenwebsite Carpardoo een overzichtje gemaakt van de veranderde wetgeving rond auto’s. Zo zijn bijvoorbeeld ook de boetes weer eens verhoogd en worden emissies sterker en nauwkeuriger gemeten.

Een nieuwe meting

Maar naast het groeiende aantal milieuzones zijn er in 2019 nog belangrijkere veranderingen geweest. In september 2019 zal het RDE-proces namelijk aan het WLTP (wat eerder in september 2018 ingevoerd werd) toegevoegd worden. Waar het WLTP proces de focus legt op emissie en verbruik van verontreinigende stoffen, vult het RDE proces deze procedure aan met een waarheidsgetrouwe meting. De WLTP meting wordt namelijk op de testbank uitgevoerd, en dit zorgt niet altijd voor even reële resultaten. Gedurende het RDE proces worden nieuwe voertuigen gereden, en wordt de emissie met behulp van een PEMS instrument tijdens het rijden opgemeten. Op deze manier kan manipulatie voorkomen worden, en worden resultaten betrouwbaarder.

De opkomst van elektrische auto’s

Elektrische auto’s zijn natuurlijk al tijden in opkomst. Naast de particuliere sector krijgt ook de bedrijfssector steeds meer interesse in het gebruik van elektrische of hybride auto’s. Niet alleen in het thema van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen, maar ook door de fiscale voordelen die hierbij komen kijken. Jaar na jaar komen we dus een stapje dichter bij een elektrisch straatbeeld. Hoewel de elektrische auto in opkomst is, betekent duurzaam in dit geval ook letterlijk duurzaam, aangezien de elektrische auto vanaf een bepaald aantal kilometers pas écht beter voor het milieu wordt.

Boetes verhoogd

Als laatste zijn ook de boetes weer verhoogd. Te hard rijden of door rood licht rijden is natuurlijk nooit aan te raden, maar deze verhoogde boetes verhogen de spreekwoordelijke drempel nog eens extra.

Bellen of je mobiel gebruiken tijdens het rijden: 240 euro

Geen gordel dragen: 140 euro

Niet wegrijden bij een groen stoplicht: 140 euro

Het onnodig hinderen met geluid met je auto: 380 euro

Onnodig mistlichten voeren: 95 euro

Links rijden op de snelweg: 140 euro

Het hinderen van tegenliggers met grote verlichting: 140 euro

Rechts inhalen: 240 euro

Binnen de bebouwde kom 20 km/u harder dan toegestaan: 191 euro

Dubbel parkeren: 95 euro

Door een rood stoplicht rijden: 140 euro