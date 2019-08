Nieuwe Opel Astra net zo aerodynamisch als iconische Calibra

De nieuwe Opel Astra treedt toe tot de ‘Hall of Fame’ van de meest aerodynamische modellen ooit door Opel gebouwd. 'Want net als de iconische Opel Calibra en de veelzijdige Insignia is de nieuwe Astra bijzonder aerodynamisch gevormd', zo meldt Opel maandag.

Luchtweerstandscoëfficiënt

'Dankzij de Cw-waarde (luchtweerstandscoëfficiënt) van slechts 0,26 voor zowel de Astra hatchback als de Astra Sports Tourer behoren de twee compacte modellen van Opel tot de top in hun segment', aldus Opel. De wereldpremière van de nieuwe Opel Astra hatchback en Astra Sports Tourer vindt plaats op de IAA (Internationale Automobil Ausstellung) in Frankfurt, van 12 tot en met 22 september 2019.

Calibra

De Opel Calibra was met een Cw-waarde van slechts 0,26 maar liefst dertig jaar lang de koning van de aerodynamica bij Opel. Toch heeft nu ook de nieuwe Astra deze extreem lage Cw-waarde bereikt, dankzij slimme aanpassingen die voor het blote oog nauwelijks zichtbaar zijn. De uitgaande Astra-generatie – in 2016 uitgeroepen tot Europese Auto van het Jaar – had al een lage Cw-waarde van 0,29. Dankzij een ambitieus ontwikkelingsteam van Opel duiken de nieuwe Astra hatchback en Astra Sports Tourer daar nu onder.

Bodemsectie

Door gebruik te maken van de windtunnel van de Universiteit van Stuttgart – beheerd door het Research Institute of Automotive Engineering and Vehicle Engines – wist het ontwikkelingsteam de aerodynamische kwaliteiten van de nieuwe Astra verder te verbeteren. 40 tot 50 procent van de totale luchtweerstand van een auto ontstaat in en rondom de bodemsectie, de wielen en de wielkasten. Engineers van Opel hebben daarom veel aandacht besteed aan die gebieden.

Actieve grille

Ook ontwikkelden ze een actieve grille, die zich naar gelang de rijomstandigheden opent of sluit. Deze actieve grille verlaagt het brandstofverbruik doordat zowel het onderste als bovenste deel van de grille afsluitbaar is. Op basis van thermische, elektrische en aerodynamische aspecten bepaalt een slimme regelunit of de grille gesloten of geopend moet worden. Het systeem kan zelfs ‘besluiten’ om alleen het bovenste of onderste deel te sluiten.

Lagere C02-uitstoot

Een lagere luchtweerstand heeft een grote impact op het brandstofverbruik. Een verlaging van tien procent van de luchtweerstand resulteert bijvoorbeeld al in een gemiddeld twee procent lager brandstofverbruik (volgens de New European Driving Cyce (NEDC)) en zelfs vijf procent bij een snelheid van 130 km/uur. De actieve grille resulteert verder in een lagere CO2-uitstoot. Voor de Astra geldt een besparing van gemiddeld 2 g/km.

Thermische voordelen

De actieve grille in de nieuwe Opel Astra heeft ook thermische voordelen. De motor warmt bijvoorbeeld sneller op naar bedrijfstemperatuur en blijft nadat hij is uitgeschakeld ook langer warm. Dit is vooral nuttig in de wintermaanden, als er extra warmte nodig is om het interieur te verwarmen. De motor is dan eerder opgewarmd.

Integratie grote uitdaging

Hoewel zo’n actieve grille een vrij simpel systeem lijkt, is de integratie ervan een grote uitdaging voor designers en engineers. Zij moeten rekening houden met diverse factoren, zoals styling, packaging en voetgangersveiligheid. Maar ook verzekeringstarieven, motor- en transmissietypes, een corresponderend thermisch management en koelbenodigdheden zijn belangrijke factoren.

Bodemplaat

De verbeteringen aan de bodemplaat van de nieuwe Opel Astra omvatten een andere beschermplaat onder de motor en transmissie, panelen aan de voorkant van de vloer, een groter hitteschild van de brandstoftank (dat ook dienst doet als windgeleider), afhankelijk van het model een 10 mm geringere rijhoogte en aerodynamisch gevormde componenten op de achteras.

Besparing van 4,5 gram CO2-emissie per kilometer

In totaal besparen de aerodynamische verbeteringen aan de nieuwe Astra 4,5 gram CO2-emissie per kilometer in de WLTP-meetcyclus. In de context van de steeds strengere CO2-eisen is dit een enorme besparing. Vanaf 2021 geldt een nieuwe, nog strengere norm, waarbij nieuw verkochte auto’s gemiddeld niet meer dan 95 gram CO2 per kilometer mogen uitstoten.