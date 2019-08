Golf 8 gaat laatste testfase met gecamoufleerde modellen in

'Zijn DNA is onmiskenbaar'

Ondanks de zwart-witte lijnen wordt direct duidelijk dat de nieuwe Golf een vijfdeursmodel met krachtige proporties is. Tegelijkertijd is hij onmiddellijk herkenbaar als een Golf – zijn DNA is onmiskenbaar. Wie nog beter kijkt, ziet dat de aanduiding ‘Golf’ in de camouflage is verwerkt. De details van het design blijven nog even onzichtbaar.

Nog niet alle geheimen prijsgegeven

Klaus Bischoff, hoofd Volkswagen Design: 'De elegante proporties mogen nu al gezien worden, maar we geven nog niet alle geheimen prijs. Maar de nieuwe Golf wordt een echte eyecatcher.' Het aftellen naar de nieuwe Golf is begonnen: eind oktober viert hij zijn wereldpremière.