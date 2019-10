Tesla Model 3 best verkochte auto in eerste drie kwartalen 2019

Belastingvoordeel-eindspurt

Tesla lijkt met een ware belastingvoordeel-eindspurt bezig te zijn want in september stond het merk met 5.890 stuks op nummer 1 met het meest aantal verkochte auto's. Daarvan ging het om 5.768 auto's van het type Model 3. Het belastingvoordeel van een bijtelling van 'maar' 4 procent lijkt een van de belangrijke factoren te zijn achter het verkoopsucces. In 2020 gaat dat namelijk veranderen want dan moet men 8 procent gaan betalen over de eerste 45.000 euro van de cataloguswaarde.

Bijna 8 procent minder auto's verkocht

Het aantal nieuwe personenauto’s in de eerste drie kwartalen van 2019 bedroeg 331.267, zo blijkt uit de officiële cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC. Dat zijn er 28.050 -oftewel 7,8 procent- minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Mede onder invloed van belastingverhogingen door de nieuwe Europese testmethode voor CO2, blijft de autoverkoop het hele jaar al achter op 2018.

Autoshowroom

Vorig jaar op 1 september werd de nieuwe testprocedure voor het meten van de CO2-uitstoot in heel Europa van kracht. Deze WLTP-methode zorgt voor een meer realistisch beeld van het brandstofverbruik, wat voor identieke auto’s in de meeste gevallen resulteert in een hogere CO2-waarde en dus een hoger bedrag aan aanschafbelasting (BPM).

In augustus 2018 werden daarom nog veel auto’s onder het oude ‘testregime’ geregistreerd en in september vorig jaar zorgde dat automatisch voor een fors lager aantal registraties. Door deze ontwikkeling vertoonde september 2019 weer een flinke stijging ten opzichte van september 2018: er werden 38.122 nieuwe personenauto’s geregistreerd en dat is een toename van 30,1 procent.

De meest geregistreerde merken in 2019 tot en met het derde kwartaal:

1. Volkswagen met 36.449 stuks en 11,0 procent marktaandeel

2. Opel (27.778 en 8,4 procent)

3. Peugeot (23.457 en 7,1 procent)

4. Ford (20.391 en 6,2 procent)

5. Toyota (20.172 en 6,1 procent)

De meest geregistreerde modellen in 2019 tot en met het derde kwartaal:

1. Tesla Model 3 met 13.587 en 4,1 procent marktaandeel

2. Volkswagen Polo (9.684 en 2,9 procent)

3. Ford Focus (8.606 en 2,6 procent)

4. Opel Karl (7.987 en 2,4 procent)

5. Volkswagen Golf (7.354 en 2,2 procent)

De meest geregistreerde merken in september 2019:

1. Tesla met 5.890 stuks en 15,5 procent marktaandeel

2. Opel (3.595 en 9,4 procent)

3. Peugeot (2.631 en 6,9 procent)

4. Toyota (2.585 en 6,8 procent)

5. Volkswagen (2.280 en 6,0 procent)

De meest geregistreerde modellen in september 2019:

1. Tesla Model 3 met 5.768 en 15,1 procent marktaandeel

2. Opel Karl (1.755 en 4,6 procent)

3. Ford Fiesta (963 en 2,5 procent)

4. Peugeot 108 (839 en 2,2 procent)

5. KIA Niro (820 en 2,2 procent)