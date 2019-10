Check hier de niets-verhullende schetsen van de Golf VIII

Wereldpremière 24 oktober Wolfsburg

Als er één auto is die de naam ‘bestseller’ verdient, is het de Golf wel. Van generatie op generatie heeft hij zijn naam wereldwijd steviger gevestigd. Over twee weken, op 24 oktober, beleeft de achtste generatie van de Golf zijn wereldpremière in Wolfsburg. Nu al is duidelijk dat de Golf 8 digitaler en meer verbonden wordt dan ooit. Bovendien zit hij boordevol innovaties, verpakt in een uitgesproken design.

Boost op gebied van rijeigenschappen

In het nieuwe model zijn de sterke punten die de Golf wereldwijd tot een bestseller hebben gemaakt, verder aangescherpt. Naast een nieuwe range efficiënte motoren geven verder verbeterde ondersteltechnologieën de Golf een boost op het gebied van rijeigenschappen. De nieuwe Golf zet tevens de toon in digitalisering en connectiviteit, rijassistentiesystemen en onlinefuncties en -diensten.

Dynamischer dan ooit

Qua design wordt de Golf 8 dynamischer dan ooit, terwijl hij van alle kanten tegelijkertijd direct als een Golf herkenbaar is. In het interieur zijn het frisse kleuren en stoffen die de nieuwe look van het compacte model bepalen, aangevuld met een nieuwe digitale cockpit. De nieuwste generatie van de Golf wordt vanaf medio december bestelbaar, de Nederlandse marktintroductie staat gepland in maart 2020.