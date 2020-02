Stille kracht: Opel Grandland X Hybrid4 met Electric All-Wheel Drive

De nieuwe Opel Grandland X Hybrid4 is de ideale auto om in stilte te genieten van het bos, het landschap en het stadsleven. De plug-in hybrideversie van Opels elegante SUV is voorzien van elektrische vierwielaandrijving. Als de 13,2 kWh-batterij is opgeladen, wordt de Grandland X bij een rustig rijgedrag in de All-Wheel Drive-modus volledig elektrisch aangedreven door twee elektromotoren. Bovendien is het hoge koppel van de elektromotoren direct vanaf de eerste aanraking van het gaspedaal beschikbaar en biedt de aandrijving maximale tractie op alle soorten ondergrond.

Plug-in hybride: het beste van twee werelden

De eerste vierwielaangedreven plug-in hybride van Opel verenigt het beste van elektrische aandrijving en de verbrandingsmotor – krachtige prestaties en een praktisch bruikbare actieradius. De rijmodi Electric, Hybrid, All-Wheel Drive en Sport zorgen ervoor dat de Grandland X Hybrid4 te allen tijde dynamisch rijdt.

300 pk vermogen

Het aandrijfsysteem van de Opel Grandland X Hybrid4 wordt gevormd door een 1,6-liter turbobenzinemotor en twee elektromotoren, die samen goed zijn voor een systeemvermogen van 221 kW (300 pk). Volgens de WLTP1 bedraagt het gemiddelde brandstofverbruik slechts 1,3-1,4 l/100 km met een bijbehorende CO2-emissie van 29-32 g/km (NEDC2: 1,5-1,6 l/100 km, 34-36 g/km CO2). De viercilinder benzinemotor met 147 kW (200 pk) is speciaal ontwikkeld voor toepassing in een hybrideauto. De topsnelheid van de Grandland X Hybrid4 bedraagt 235 km/u.

Twee elektromotoren

De elektrische aandrijving wordt verzorgd door twee elektromotoren, waarvan één de vooras en één de achteras aandrijft. Het vermogen van de voorste elektromotor bedraagt 81 kW (110 pk) en van de achterste 83 kW (113 pk). De aandrijfkracht van de voorste elektromotor wordt naar de voorwielen gestuurd via de 8-traps automatische transmissie. De achterste elektromotor en het differentieel zijn in de achteras geïntegreerd. Daardoor heeft de Grandland X Hybrid4 permanente vierwielaandrijving en optimale tractie op alle soorten ondergrond. Op basis van de WLTP1-testcyclus is een afstand van 59 kilometer volledig elektrisch af te leggen (volgens NEDC2 is dat 67-69 km).

Vier rijmodi: emissievrij in de stad, krachtig op buitenwegen

In de Opel Grandland X Hybrid4 kan de bestuurder kiezen uit vier rijmodi, op basis van zijn voorkeuren en de omstandigheden:

• De Hybrid-modus minimaliseert het brandstofverbruik van de auto. De verbrandings- en elektromotoren werken samen of lossen elkaar af, afhankelijk van de rijstijl en de omstandigheden.

• In de Electric-modus is de Grandland X Hybrid4 volledig elektrisch aangedreven. Meestal zorgt de achterste elektromotor voor de aandrijving en springt de voorste elektromotor bij als de bestuurder het gaspedaal dieper intrapt en meer vermogen vraagt. Als de bestuurder het gaspedaal volledig intrapt, schakelt de verbrandingsmotor tijdelijk bij voor maximaal vermogen. De topsnelheid in volledig elektrische modus bedraagt 135 km/u.

• In de All-Wheel Drive-modus is de Grandland X Hybrid4 vierwielaangedreven.

• De Sport-modus combineert het vermogen van de benzinemotor en dat van de elektromotoren om het volle potentieel van de aandrijflijn te benutten. Het systeemvermogen van de Grandland X Hybrid4 bedraagt 221 kW (300 pk).

Rij slim, sla energie op voor later: met e-Save en regeneratief remmen

Het e-Save-systeem bewaart stroom in de batterij voor later gebruik, bijvoorbeeld in gebieden die alleen voor elektrische auto’s toegankelijk zijn. Het e-Save-systeem kan een deel of alle stroom in de batterij achter de hand houden. De bestuurder schakelt het systeem in via de touchscreen van het infotainmentsysteem.

Twee regeneratiemodi

Aanvullend wordt met regeneratief remmen de bewegingsenergie teruggewonnen die anders tijdens het remmen als warmte verloren zou gaan. De klant kan kiezen uit twee regeneratiemodi die de elektromotoren laten functioneren als generatoren om bewegingsenergie terug te winnen. Die energie wordt dan opgeslagen in de batterij.