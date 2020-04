Bijna 200 duizend stekkerauto’s

Het aantal volledig elektrische auto’s in Nederland is voor het eerst de 100 duizend gepasseerd. Op 1 januari 2020 stonden er 107 duizend volledig elektrische auto’s geregistreerd, 62 duizend (140 procent) meer dan in 2019. Het aantal plug-in hybrides daalde met 3 procent naar 91 duizend. Dit meldt het CBS op basis van de kentekenregistratie van de RDW.

Op 1 januari 2020 waren er bijna 198 duizend stekkerauto’s, 43 procent meer dan een jaar eerder. Stekkerauto’s zijn personenauto’s met een elektromotor waarvan de accu wordt opgeladen met behulp van een stekker. Hieronder vallen zowel volledig elektrische personenauto’s (FEV), die enkel een elektromotor hebben (en emissievrij zijn), als plug-in hybrides (PHEV). Dit laatste type heeft naast een elektromotor ook nog een brandstofmotor. Begin dit jaar was 2,3 procent van alle personenauto’s in Nederland een stekkerauto. In 2019 was dit nog 1,6 procent.

Minder plug-in hybrides

Het aantal stekkerauto’s neemt al jaren toe. In 2019 kwam deze groei geheel voor rekening van de FEV’s die toenamen van 45 duizend begin 2019 naar 107 duizend begin 2020. Het aantal PHEV’s daalde van 94 duizend naar 91 duizend. Het aantal plug-in hybrides groeide vanaf 2015 fors, maar deze groei stagneerde in 2017. Vanaf januari 2017 is de bijtelling voor een PHEV verhoogd naar 22 procent.

Piek nieuwverkopen in december 2019

Ruim 82 procent van de FEV’s wordt zakelijk gereden, tegen 12 procent van alle personenauto’s. Wie een elektrische auto van de zaak heeft betaalt hiervoor minder bijtelling. In 2019 was de bijtelling 4 procent, met ingang van 2020 is dit 8 procent. In december 2019, net voor de nieuwe regels van kracht werden, piekte de verkoop van nieuwe elektrische auto’s met 22,9 duizend stuks. Dat waren er meer dan in de 5 maanden daarvoor. In totaal zijn in 2019 bijna 63 duizend nieuwe FEV’s verkocht. Een jaar eerder waren dat er bijna 25 duizend.

Veel minder dure FEV’s verkocht

Tot 2019 was er een lager bijtellingtarief voor emissieloze auto’s, ongeacht de prijs van de auto. Met ingang van 2019 geldt het tarief van 4 procent alleen tot een catalogusprijs van 50 duizend euro. Daarboven is de bijtelling 22 procent. In 2018 stonden er in de top vijf van meest verkochte FEV’s drie modellen met een catalogusprijs boven 50 duizend euro. In 2019 stonden geen dure FEV’s in deze top vijf.