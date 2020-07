Nieuwe subsidiepot voor elektrisch rijden binnen korte tijd leeg

Particulieren kunnen vanaf 1 juli dit jaar een flinke subsidie aanvragen voor het aanschaffen van een nieuwe elektrische auto. De regeling was voornamelijk opgezet om groen rijden te stimuleren en uiteindelijk ook een beetje om de auto-industrie in Nederland een handje te helpen tijdens de coronacrisis. Na nog geen twee weken blijkt dat de subsidiepot voor elektrisch rijden binnen no time is leeggetrokken. Naar welke autobedrijven is het geld voornamelijk gegaan en wat is er nog mogelijk op het gebied van subsidie voor mensen die alsnog willen overstappen op een elektrische auto?

Subsidie moet mensen overhalen voor duurzaam rijden

Uit onderzoek van RAI Vereniging, BOVAG en dataprovider RDC bleek eerder deze maand dat het in 2020 veel slechter gaat met de autoverkoop in Nederland ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Er zijn in het eerste deel van dit jaar maar liefst 30% minder gekochte nieuwe auto’s geregistreerd vergeleken met het eerste deel van vorig jaar. Bij de verkoop van elektrische auto’s gaat het om een daling van 15,8%. De coronacrisis heeft hier zonder twijfel mee te maken.

De reden dat de verkoop van elektrische auto’s iets minder gedaald is dan de verkoop van ‘gewone’ auto’s is omdat een groot deel van alle elektrische auto’s zakelijk wordt gebruikt. Dit soort registraties worden over het algemeen iets minder geraakt dan de verkoop van auto’s voor particulier gebruik. Met het oog op een groenere toekomst heeft de Nederlandse overheid eerder dit jaar een subsidie voor elektrisch rijden samengesteld: een subsidiepot met 10 miljoen euro speciaal bedoeld voor elektrische auto’s voor de particuliere automobilist.

Elektrisch rijden subsidie direct in trek

Particulieren kunnen deze subsidie sinds 1 juli 2020 aanvragen via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Binnen een paar dagen bleek al 91% van het beschikbaar gestelde bedrag verbruikt te zijn. Omdat de subsidie al sinds begin juni kon worden aangevraagd met terugwerkende kracht is er iets meer tijd overheen gegaan dan veel nieuwsberichten doen geloven. Toch is het met een tijdsbestek van een maand ontzettend snel gegaan met de subsidiepot. Dat is niet heel vreemd: per particuliere automobilist was er voor een nieuw model elektrische auto € 4000 beschikbaar voor subsidie. Een flink bedrag dus.

Opmerkelijk is om nu al te zien welke automerken het meest profiteerden van de subsidie. De afgelopen weken zijn er namelijk enkele bedrijven geweest die een aantrekkelijke korting bieden bij het spenderen van de subsidie bij hun automerk. Zo verdubbelden Nissan en Renault het subsidiebedrag met een eigen aanbieding om op die manier mensen te trekken. Des te meer korting je voor elektrisch rijden kunt krijgen, des te aantrekkelijker het voor velen is om daadwerkelijk de overstap te maken.

Geen subsidie gekregen voor elektrisch rijden? Dit kun je doen

Hoewel er een grote groep mensen naast het net vist wat betreft de subsidie betekent dit niet dat er niet voldoende alternatieven zijn om alsnog te profiteren van voordelig elektrisch rijden. Wat opvallend is, is dat gebruikte modellen dit jaar enorm in trek blijken te zijn. Voor gebruikte elektrische auto’s is er een andere subsidiepot beschikbaar. Midden juli is er nog een groot budget van dit potje beschikbaar. Per gebruikte elektrische auto kunnen particulieren een subsidie van € 2000 aanvragen. Je kunt dus zeker nog profiteren van korting bij elektrisch rijden.

Wil je toch liever voor een nieuwe elektrische auto gaan én genieten van korting uit een subsidiepot? In dat geval kun je je vandaag de dag nog steeds een aanvraag indienen. Je aanvraag wordt echter wel pas meegenomen bij een eventuele subsidiepot voor 2021. Voor dat jaar is er een grotere subsidie beschikbaar van maar liefst 27,9 miljoen euro. Tot en met 2025 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor elektrisch rijden.

Stap over op het leasen van een elektrische auto

Wanneer je niet wilt of kunt wachten met rijden in een elektrische auto én alsnog van voordeel wilt profiteren, is het een optie om over te stappen op het leasen van een elektrische auto. In Nederland kun je terecht bij een van de vele aanbieders in deze branche, zoals elektrischeautolease.nl. Op die manier maak je kennis met het gemak van elektrisch rijden en geniet je van de overige vele voordelen van autolease. Een groot voordeel van het leasen van een elektrische auto is dat je een goed inzicht hebt in je autokosten. Je weet immers wat je krijgt voor een bepaald bedrag.

Een ander voordeel is dat je alsnog op een duurzame wijze de weg op gaat zonder dat je je druk hoeft te maken over onverwachte rekeningen en ander gedoe. Bij het leasen van een elektrische auto beschik je namelijk altijd over een complete service van de dealer. Dat betekent dat je altijd een auto hebt. Mocht de auto kapot gaan of onderhoud nodig hebben dan krijg je dus een vervangend exemplaar. Zo zie je maar weer dat er verschillende mogelijkheden zijn om in 2020 alsnog plezier te kunnen hebben van een elektrische auto.