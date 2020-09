Half miljoen private leaseauto’s in 2021

1 miljoen leaseauto’s

Veruit het merendeel van de auto’s in Nederland is nog steeds in eigen bezit (82%). Daartegenover staat dat één op de tien zakelijk of privé wordt geleased (11%). Dit komt neer op ongeveer 1 miljoen leaseauto’s. Zakelijke lease is vooral populair onder mannen en 35- tot 49-jarigen. Verder valt op dat deze groep vaak wetenschappelijk opgeleid is en een inkomen heeft van twee keer modaal of hoger.

Private lease in opmars

Het merendeel van de consumenten die komend jaar een auto aanschaft, gaat deze tweedehands (54%) of nieuw (22%) kopen. Iets meer dan één op de tien (11%) gaat voor zakelijke lease. Daarnaast gaat ook nog eens elf procent private leasen. Naar schatting komt daarmee het totale aantal private leaseauto’s op meer dan 500.000 stuks in 2021. Het zijn voornamelijk elektrische auto’s (23%) die in trek zijn onder de toekomstige private leasers.

Toyota en Volkswagen lijstaanvoerders

Zowel qua aankoop als lease voeren Toyota en Volkswagen de lijsten aan. Toekomstige kopers van een auto kiezen het vaakst voor een nieuwe (11%) of gebruikte (16%) Toyota. Op het gebied van leaseauto’s voert Volkswagen de lijsten aan. Degenen die privé gaan leasen geven het vaakst de voorkeur aan een Volkswagen (13%). Voor de zakelijke lease geldt dat Volkswagen (16%) de eerste plek deelt met Volvo (16%).