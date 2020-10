Grote prijsverschillen tussen WA-autoverzekeringen

Jaarpremies van WA-autoverzekeringen lopen behoorlijk uiteen, terwijl de voorwaarden in de meeste gevallen grotendeels hetzelfde zijn. Dat constateert de Consumentenbond, die de algemene voorwaarden en prijzen bekeek van WA-autoverzekeringen in Nederland.

SNS heeft gemiddeld de laagste jaarpremie (gemiddeld €327), gevolgd door Vereniging Eigen Huis (ledentarief) en ZLM. De Kilometerverzekering is gemiddeld de duurste met €760 voor hun polis gericht op weinig rijden, op flinke afstand gevolgd door Aegon (€574) en Nationale-Nederlanden (€562 bij polissen via een adviseur).

Een dure verzekering biedt niet per se een betere dekking. Zo betaalt een 40-jarige man uit Amersfoort met 5 schadevrije jaren €26 per maand voor de verzekering van zijn 6 jaar oude Volkswagen Polo via Allianz Direct. Bij Nationale-Nederlanden betaalt hij €54. Terwijl de dekking van Allianz in het onderzoek een betere beoordeling (8,1) krijgt dan die van Nationale-Nederlanden (7,2).

Kleine lettertjes

De verzekeringen dekken allemaal dezelfde basis, namelijk schade aan anderen. De verschillen zitten ‘m vooral in de kleine lettertjes, zoals acceptatiecriteria (bijvoorbeeld leeftijdsgrenzen), de premieopbouw en het effect van schadeclaims (bonus-malus). Maar ook in de opzegtermijnen, aanvullende dekkingen (zoals pechhulp) en regelingen voor een tweede auto in het gezin zitten verschillen.

De Consumentenbond bekeek en beoordeelde de voorwaarden van ruim 30 verzekeringen. De meeste verzekeringen scoren rond de 7. Slechts 3 scoren lager. Zero, een verzekering van Nationale-Nederlanden, scoort het slechtst. Die verzekering biedt naast de basisdekking nauwelijks extra’s en krijgt als enige een onvoldoende (5,4).

Hema en InShared scoren het best (8,6). Die hanteren een ruim acceptatiebeleid en hebben – voor een WA-dekking – relatief uitgebreide hulpverlening in Nederland en het buitenland. Ook is er bij beide een ruime keuze uit aanvullende dekkingen.