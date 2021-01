Verplichte roetfiltertest tijdens APK dieselauto's

Op 1 juli 2022 wordt de APK voor dieselpersonenauto’s en bestelbussen uitgebreid met een controle op de aanwezigheid van een goed werkend roetfilter. Dat meldt staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Hiervoor worden keuringsstations uitgerust met een deeltjesteller (fijnstofmeter). Deze controle moet toezien dat het verbod op het verwijderen van roetfilters voor alle Euro V en Euro VI dieselauto's en dieselbestelwagens wordt nageleefd en ervoor zorgen dat niet goed werkende filters vervangen of gerepareerd worden. RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck is blij met de invoering omdat hiermee effectief toezicht wordt gehouden op de milieuregels. “Een schoon rijdend wagenpark is cruciaal voor de gezondheid van mens en omgeving.”

Dieselpersonenauto’s moeten vanaf 2011 een door de fabrikant gemonteerde roetfilter hebben om aan de Europese emissie-eisen te voldoen. Voor dieselbestelauto’s geldt dit vanaf 2012. In Nederland rijden naar nu schatting 100.000 tot 125.000 APK-plichtige dieselauto’s en bestelwagens rond die niet door de keuring komen omdat het roetfilter defect is of verwijderd. Hierdoor stoten ze meer fijnstof uit dan wettelijk is toegestaan. Het verwijderen of onklaar maken van een roetfilter op dieselauto's is al sinds 2017 een strafbaar feit maar was moeilijk te controleren. Met invoering van een zogenaamde deeltjesteller (of fijnstofmeter) in de APK per 1 juli 2022 worden Euro V en Euro VI dieselpersonenauto’s en bestelwagens gecontroleerd of de uitstoot van fijnstof nog voldoet aan de wettelijke eisen. Voldoet een auto niet meer, dan moet de filter vervangen of gerepareerd worden.

Belangrijke stap naar gezonde mobiliteit

RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck: “Auto- en bedrijfswagenfabrikanten zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat nieuwe voertuigen steeds schoner, zuiniger en veiliger worden. Het is daarom vanzelfsprekend dat op het moment dat het voertuig de showroom verlaat, de nieuwe eigenaar de verplichting heeft om ervoor te zorgen dat het voertuig in de praktijk ook altijd aan de milieueisen blijft voldoen. Dankzij invoering van de fijnstofmeter worden zo’n 825.000 personenauto’s en 622.000 bedrijfswagens in de toekomstige APK onderworpen aan een fijnstofmeting aan de uitlaat. “Meten is weten” stelt Van Eijck “En op die manier zorgen wij ervoor dat naast nieuwe auto’s, ook het rijdend wagenpark zo schoon mogelijk blijft. Hiermee zetten wij een belangrijke stap naar een gezond mobiliteitssysteem.”