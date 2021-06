Nedcar sleept miljoenenorder binnen en gaat elektrische auto’s bouwen voor Amerikaanse Canoo

Contract ondertekend

Beide partijen tekenden woensdag een contract. Canoo, gevestigd in Californië, gaat ‘het meest ruimtebesparende elektrische voertuig op de markt brengen, pickups, minibussen en bestelwagens met een grote laadcapaciteit op een kleine voetafdruk’. Het model, genaamd Lifestyle Vehicle, dat VDL Nedcar voor Canoo gaat produceren, is het eerste voertuig dat de startup in productie gaat brengen. Canoo kondigt vandaag ook aan dat het in Amerika een eigen, nieuwe autofabriek gaat bouwen. De Lifestyle Vehicle heeft een bereik van 400 kilometer op één batterijlading. In 28 minuten is de accu tot 80% op te laden. De Lifestyle Vehicle heeft een capaciteit van 5-7 zitplaatsen, weegt 2020 kilogram en behaalt een topsnelheid: 200 km/uur.

Geen invloed op huidige productie

In eerste instantie gaat VDL Nedcar in het vierde kwartaal van 2022 1.000 voertuigen bouwen voor Canoo en in 2023 zal het volume 15.000 bedragen. Doordat een vergunning voor nieuwbouw op het terrein van VDL Nedcar vooralsnog ontbreekt, wordt mogelijk tijdelijke huisvesting op het fabrieksterrein in Born gerealiseerd. De nieuwe productie-activiteiten voor Canoo zullen geen invloed hebben op de huidige productie van VDL Nedcar. De productie van de MINI-modellen en de BMW X1 voor BMW Group eindigt eind 2023.

Tegelijkertijd bedienen van meerdere opdrachtgevers

VDL Nedcar streeft naar het tegelijkertijd bedienen van meerdere opdrachtgevers. Op dit moment vinden er gesprekken met geïnteresseerde partijen plaats over de productie van auto’s in Born. Het produceren van auto’s voor zowel startups als voor gevestigde merken is de ambitie, evenals de plaatselijke assemblage van batterijpakketten en het verbreden van de activiteiten in de waardeketen, zoals prototyping, homologatie en sales & aftersales, al dan niet in samenwerking met partners.