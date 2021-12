Opnieuw minder nieuwe auto's verkocht in heel Europa mede door gebrek aan microchips

Er zijn opnieuw in Europa minder nieuwe auto's verkocht. In november 2021 daalden de registraties van personenauto's in de Europese Unie voor de vijfde achtereenvolgende maand dit jaar (-20,5%), goed voor in totaal 713.346 verkochte eenheden.

In november 2021 daalden de registraties van personenauto's in de Europese Unie voor de vijfde achtereenvolgende maand dit jaar (-20,5%), in totaal 713.346 verkochte eenheden. In volume uitgedrukt was dit resultaat het laagste novembertotaal sinds 1993. In veel EU-markten werden dubbelcijferige verliezen opgetekend, waaronder drie van de vier grootste: Duitsland (-31,7%), Italië (-24,6%) en Spanje. (-12,3%). Frankrijk zag vorige maand een meer bescheiden daling van 3,2%; Bulgarije, Ierland en Slovenië waren de enige EU-markten die groei lieten zien.

Elf maanden in het jaar sleepte de impact van het tekort aan microchips op de voertuigoutput de verkoopprestaties van de EU tot nu toe in negatief gebied (-0,04%), en dit ondanks de recordlaagte vergelijkingsbasis voor 2020. Niettemin boekten drie van de vier grootste EU-markten van januari tot november 2021 nog steeds positieve resultaten: Italië (+8,6%), Spanje (+3,8%) en Frankrijk (+2,5%). In Duitsland daarentegen daalden de inschrijvingen van nieuwe auto's verder (-8,1%) in vergelijking met een jaar geleden.