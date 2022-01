Auto importeren naar Nederland, hoe dan?

Een auto importeren vraagt om extra kennis. Je krijgt dan ook te maken met veel administratieve rompslomp. Stel je voor, je koopt een auto van de buren (Duitsland), beter gezegd je importeert een auto vanuit Duitsland. Het blijft gewoon erg spannend en voor sommigen is het ook erg leuk.

Waar kun je het beste op letten, als het gaat om een auto importeren naar Nederland. De volgende zes punten zijn in ieder geval een basis voor het importeren van een auto naar Nederland. De zes punten:

1. De juiste papieren

Controleer of je de volledige documenten hebt. Bijvoorbeeld: het kentekenbewijs, of die namelijk compleet is. Er zijn ook verschillen onder landen. Controleer de VIN, kijk of het overeen komt.

2. Nooit alleen op uiterlijk afgaan

Autokennis is hier heel erg belangrijk. Neem iemand mee, die verstand heeft van auto's in and out of überhaupt verstand heeft van auto importeren. Een auto kan glanzend en erg schoon van binnen uitzien, daarbij heel veel schades hebben. Vraag dus altijd naar het APK-rapport. De technische staat van de auto controleren dus. De RDW kan bij de invoerkeuring de vervaldatum van een geldig APK-rapport (hoort bij het kentekenbewijs uit een EU-land) overnemen.

3. Te mooi om waar te zijn

Let er heel goed op, of de verkopers met de auto gespeeld hebben. Daarmee bedoelend: lage kilometerstand, maar versleten stoelen. Hoe kan dit? APK-rapport ontbreekt? Hmm, no go! Tellerstanden met de hand aangepast? What? De prijs lager dan de marktwaarde. Zulke vragen zouden je even bezig moeten houden op dat moment.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat 10 procent van de Duitse importauto’s een teruggedraaide teller heeft. Probeer met betrouwbare documenten te achterhalen of de tellerstand logisch is. In België moet de verkoper een Car-Pass leveren met onder meer gegevens over de kilometerstand. Andere landen hebben niet zo’n goede registratie van tellerstanden, dus moet u op andere bronnen af gaan.

4. Eis een aankoopnota

Heel belangrijk punt! Vraag om een aankoopnota of verkoopovereenkomst, ook al is deze handgeschreven en ondertekend. Dan heeft u in ieder geval iets om op terug te vallen mocht erna de verkoop iets mis zijn. Vraag ook goed bij de handelaar in het buitenland en je eigen garage in Nederland na wat de regelingen rond garantie en coulance zijn.

5. Alert bij voertuig met schade

In Nederland hebben we extra keuringseisen voor auto importeren. Hier zijn ook kosten aan verbonden. Het kan ook langer duren, om een kentekenbewijs te krijgen.

6. BPM

BPM is de belasting van personenauto's en motorrijwielen. Controleer van tevoren hoeveel BPM u moet betalen voor auto import, zodat u in Nederland niet voor verrassingen komt te staan. De BPM verschilt per type voertuig en draagt je af aan de Belastingdienst.

Ga dus nooit even winkelen in het buitenland, vooral als het gaat om een auto importeren. Wees voorbereid, als het gaat om auto importeren. Let op de punten hierboven. Je kunt ook blogs lezen, over mensen die al eens eerder een auto hebben gekocht in het buitenland of een auto hebben geïmporteerd vanuit het buitenland. Het is altijd goed om te weten, wat een ander ervaren heeft. Het blijft een spannende kwestie. Ook is het belangrijk of je het voor eigen gebruik koopt of het koopt om het door te verkopen. Denk vooraf erg goed na en ook op de plek zelf met goede ogen bekijken en veel vragen stellen. Heel veel succes!