Toyota maakt prijs nieuwe GR86 bekend

Toyota heeft de prijs vrijgegeven van de GR86. De nieuwste sportwagen van Toyota is leverbaar vanaf 58.995 euro en komt in twee verschillende uitvoeringen naar Nederland: Pure en Premium.

Vanaf de tweede helft van dit jaar komen de eerste exemplaren aan bij de Nederlandse Toyota-dealer.



Met een grotere cilinderinhoud, meer koppel en meer vermogen, is de hoogtoerige viercilinder boxermotor van de nieuwe GR86 in staat tot nog betere prestaties dan zijn voorganger, de GT86. Ook de rijeigenschappen zijn naar een hoger niveau getild, mede dankzij een stijve carrosserie, gewichtbesparing en een laag zwaartepunt. Alles draait bij de GR86 om de ultieme rijbeleving.

Pure en Premium

De GR86 is te bestellen in twee verschillende uitvoeringen: Pure en Premium. Beide uitvoeringen beschikken over de hoogtoerige 2,4 liter viercilinder boxermotor met 173 kW (235 pk) en achterwielaandrijving. Als GR86 Pure beschikt de auto over een rijke standaarduitrusting. Met onder meer sportstoelen met stoelverwarming, 17 inch lichtmetalen wielen, Smart Entry & Push Start, cruise control, LED-verlichting en een 8 inch groot scherm met ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto is de GR86 Pure zeer compleet. De GR86 Premium breidt de uitrusting verder uit met 18 inch lichtmetalen wielen, sportstoelen met half leder / suede bekleding, rear cross traffic alert en dodehoeksensoren. Als Premium is de GR86 ook leverbaar met een zestrapsautomaat.

Echte sportwagen

Het exterieurdesign van de Toyota GR86 is een evolutie van dat van de GT86, inclusief verwijzingen naar fantastische Toyota sportwagens van weleer, zoals de legendarische Toyota 2000GT en veelgeprezen Toyota AE86 Corolla, in Japan uitgegroeid tot waar culticoon. Verschillende stijlkenmerken van andere GR-modellen zijn te zien, zoals de L-vormige LED-dagrijverlichting of de grille met rooster in G-motief. Bij het design is ook veel aandacht besteed aan de aerodynamica, waarbij de expertise van Toyota GAZOO Racing van pas kwam.

Optimale grip, meer stabiliteit

Onafhankelijke MacPherson-ophanging vóór en dubbele draagarmen achter zijn standaard voor de GR86. De afstelling is gefocust op responsiviteit en stabiliteit. Een Torsen limited-slip-differentieel zorgt voor optimale grip. De karakteristiek van vering en demping is geoptimaliseerd voor een voorspelbaar rijgedrag, terwijl verschillende wijzigingen aan de bevestingspunten ook weer zorgen voor meer stijfheid. Om het toegenomen koppel beter aan te kunnen, is de achterwielophanging verstevigd. Zo is de stabilisatorstang nu direct verbonden met het subframe, wat zorgt voor meer stabiliteit.

Interieur sterk gefocust op de rijder

Het interieur van de GR86 is sterk gefocust op de rijder met behoud van gebruiks- en bedieningsgemak. Bedieningselementen zijn intuïtief gepositioneerd, zoals het paneel voor de airconditioning met LED-verlichting en schakelaars als pianotoetsen. De centrale armsteun biedt niet alleen ondersteuning, maar bevat ook bekerhouders, twee USB-poorten en een AUX-aansluiting. Het multimediasysteem omvat onder andere DAB+ radio-ontvangst en smartphone-integratie met Apple CarPlay en Android Auto.

Goede ondersteuning van het lichaam

De nieuw ontworpen sportstoelen zijn voorzien van afzonderlijke pads die zorgen voor een goede ondersteuning van het lichaam. Een hendel bovenaan de rugleuning zorgt voor gemakkelijke toegang naar de zitplaatsen achterin. De rugleuningen van de zitplaatsen achterin zijn neer te klappen voor extra toegang tot de bagageruimte. In neergeklapte positie is de bagageruimte groot genoeg voor bijvoorbeeld vier wielen – ideaal voor wie met zijn of haar GR86 een trackday bezoekt. De focus op het rijden komt ook terug in het kleurgebruik: zwart met zilveren accenten of zwart met dieprode details in de bekleding, stiksels en vloermatten.

Expertise

De Toyota GR86 is de nieuwste toevoeging aan het drieluik van pure Toyota sportauto’s, dat verder bestaat uit de Toyota GR Supra en Toyota GR Yaris. Voor al deze modellen is gebruikgemaakt van de expertise van Akio Toyoda (Master Driver en CEO/President Toyota Motor Corporation) en Toyota GAZOO Racing, de racedivisie van Toyota waarmee het meedoet aan het World Rally Championship (WRC). Toyota GAZOO Racing is de huidige wereldkampioen van het World Endurance Championship (WEC).