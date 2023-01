BOVAG: 600.000 personenauto’s nooit gewassen; risico verkeersveiligheid

Uit het naslagwerk Wassen in Cijfers 2022 van BOVAG blijkt dat 7 procent van de personenauto’s in Nederland nooit gewassen wordt. Dat is weliswaar eenzelfde percentage als enkele jaren geleden, intussen is het totale wagenpark echter gegroeid en bovendien zijn steeds meer auto’s (verplicht) uitgerust met camera’s, sensoren en radars ten bate van verkeersveiligheid. BOVAG roept automobilisten op deze elektronische ‘ogen’ schoon te houden en de auto regelmatig te wassen.

Het percentage personenauto’s dat volgens de ondervraagde automobilisten nooit gewassen wordt, correspondeert met een absoluut aantal van meer dan 600.000 voertuigen. Omwille van de verkeersveiligheid en uit voorzorg met betrekking tot blikschade roept BOVAG automobilisten op om hun voertuig - vooral in de winter - regelmatig te (laten) wassen. Een groot aantal mensen vertrouwt intussen namelijk op de werking van allerhande veiligheids- en comfortsystemen die de bestuurder in meer of minder mate assisteren bij het autorijden. Die systemen zijn afhankelijk van onbelemmerd zicht. Met de WinterWasWeken vraagt BOVAG de hele maand januari via de aangesloten autowas- en poetsbedrijven aandacht voor de verkeersveiligheid.

Verplicht in Europa

Vrijwel elke nieuwe auto heeft tegenwoordig standaard parkeersensoren en een achteruitrijcamera aan boord, terwijl ook adaptieve cruise control (automatisch afstand houden tot de voorganger), noodremsystemen, rijstrookassistentie en dodehoek-waarschuwingssystemen in hoog tempo hun intrede hebben gedaan. Hiertoe worden auto’s uitgerust met intelligente camera’s, radars en of lidars in bumpers, voorruiten, spiegels en grills. Ter bevordering van de verkeersveiligheid heeft de Europese Unie een aantal van deze systemen sinds 2022 verplicht gesteld voor alle nieuwe automodellen. Ongeveer een kwart van de auto’s in Nederland heeft reeds een noodremsysteem, 1 op de 8 waarschuwt voor objecten in de dode hoek, zo’n 10 procent beschikt over adaptieve cruise control en 1 op de 5 heeft een waarschuwingssysteem voor het verlaten van de rijstrook.

Systemen haperen

Europa heeft Intelligent Speed Assistance (ISA; een soort snelheidsbegrenzer die verkeersborden herkent) verplicht, evenals Advanced Emergency Braking (automatische rem die een noodstop van de voorganger herkent), Emergency Lane Keeping System (voorkomt het onbedoeld verlaten van de rijstrook) en zelfs de achteruitrijcamera óf -(parkeer)sensoren. Voor een betrouwbare werking van veel deze systemen is het natuurlijk cruciaal dat de betreffende elektronische ogen hun werk kunnen doen en dus schoon zijn. Voornamelijk in de winter is de kans groot dat het zicht belemmerd wordt door sneeuwresten, modder en pekel. De veiligheidssystemen haperen dan of schakelen zichzelf uit totdat er weer voldoende zicht is.

‘Te veel gedoe’

Bijna de helft (48 procent) van de automobilisten die zeggen hun auto nooit te wassen geeft als reden dat een schone auto hen niet interesseert. 36 procent vindt dat het weinig nut heeft, aangezien de auto toch weer snel vies is en eenzelfde percentage vindt autowassen simpelweg ‘niet leuk’. Uit het consumentenonderzoek voor BOVAG Wassen in Cijfers 2022 blijkt verder dat bijna een derde (32 procent) het wassen van de auto ‘te veel gedoe’ vindt, terwijl 22 procent van mening is dat de regen in Nederland hun voertuig voldoende schoon houdt.