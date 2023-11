Toyota start proef samen met Albert Heijn met compacte batterij-elektrische Toyota Proace bezorgwagens

Deze compactere bezorgwagens gaan het komende kwartaal rijden in de binnenstad van Amsterdam. De bezorgwagen op basis van de Toyota Proace Electric is de eerste bezorgwagen in het ‘Medium’-segment, daarmee is hij compacter dan de andere bezorgwagens van Albert Heijn. Met een lengte van 5,10 scheelt het zo’n 2,30 meter, waarmee hij makkelijker te manoeuvreren is in de drukke binnenstad van Amsterdam.