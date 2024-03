Peugeot verlaagt prijzen E-308 aanzienlijk

PEUGEOT maakt de elektrisch aangedreven E-308 door deze prijsverlaging uiterst aantrekkelijk. De nieuwe PEUGEOT E-308 Berline is nu voor prijzen vanaf € 42.070 (fiscale prijs: € 40.900) te koop, de SW-versie is er voor prijzen vanaf € 42.570 (fiscale prijs:€ 41.400). Dat betekent dat de PEUGEOT E-308 Berline over de gehele linie nu € 1.515 voordeliger is dan voorheen en de E-308 SW maar liefst € 2.315. Daarmee is ook het prijsverschil tussen de Berline en de SW verkleind tot nog maar € 500. Beide varianten komen ook in aanmerking voor de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). Komt een klant in aanmerking voor deze subsidie, dan betaalt hij of zij op basis van de fiscale prijs (prijs exclusief kosten rijklaar maken) uiteindelijk respectievelijk € 37.950 (Berline) of € 38.450 (SW). Dankzij de nieuwe prijspositionering van de PEUGEOT E-308 vallen alle varianten (tot en met de duurste E-308 SW GT) onder de prijsgrens die geldt voor de SEPP-regeling.