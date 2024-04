Kwart meer oldtimers in vijf jaar tijd

Er zijn meer klassieke personenauto’s van 40 jaar of ouder. Het aantal oldtimers met een Nederlands kenteken is op 1 januari 2024, vergeleken met vijf jaar eerder, met 28 procent gegroeid naar 217 duizend. Het meest voorkomende merk onder de oldtimers is Volkswagen, blauw is de meest voorkomende kleur. Dat meldt het CBS op basis van de laatste cijfers.

Begin 2024 waren er 47 duizend meer geregistreerde oldtimers dan in 2019. Bijna de helft van de oldtimers was 40 tot 50 jaar oud. Vijf jaar geleden was dit nog 63 procent. Vooral het aantal auto’s van 50 tot 60 jaar is de laatste jaren toegenomen. In vijf jaar tijd is dat verdubbeld naar 84 duizend oldtimers.

De gemiddelde leeftijd van een oldtimer was 53 jaar. De oudste geregistreerde klassieker komt uit 1894. In totaal stonden er 661 (0,3 procent) auto’s van 100 jaar of ouder geregistreerd.

Volkswagen meest voorkomende merk, blauw meest voorkomende kleur

Met 32 duizend auto’s was Volkswagen begin 2024 het meest voorkomende oldtimermerk in Nederland. Bijna 15 procent van alle oldtimers was een Volkswagen. Mercedes en Citroën volgen met respectievelijk 21 duizend en 14 duizend oldtimers.

Het wagenpark van oldtimers is kleurrijk. Blauw is de meest voorkomende kleur (16,9 procent), op de voet gevolgd door rood (16,5 procent) en groen (16,2 procent). De meest voorkomende kleuren bij auto’s jonger dan 40 jaar zijn grijs, zwart en wit.