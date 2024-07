Opel klaar voor de per juli verplichte veiligheidssystemen

Met ingang van 7 juli 2024 stelt de Europese Unie aanvullende assistentiesystemen verplicht in nieuwe personenauto's (klasse M1) en lichte bedrijfswagens (klasse N1). Het doel hiervan is om het aantal (dodelijke) ongelukken op de wegen te verminderen. Opel is er klaar voor.