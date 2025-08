Productie Fiat 500 Hybrid start november in Mirafiori-fabriek

FIAT start in november met de productie van de nieuwe 500 Hybrid in de historische Mirafiori-fabriek in Turijn.

Daarmee keert het iconische model symbolisch terug naar zijn oorsprong. Als opmaat naar een jaarlijkse productiecapaciteit van 100.000 auto’s, worden dit jaar 5.000 exemplaren gebouwd. De nieuwe Fiat 500 Hybrid combineert klassiek Italiaans design met moderne technologie, waaronder een mild‑hybride aandrijflijn en geavanceerde connectiviteit.

Ook Nederland kijkt uit naar de komst van de nieuwe Fiat 500 Hybrid, te meer omdat er hier al meer dan 111.000 exemplaren van de Fiat 500 met verbrandingsmotor (ICE) rondrijden (sinds 2007 tot heden). De orderboeken van de nieuwe Fiat 500 Hybrid in Nederland openen in het vierde kwartaal. Prijzen maakt FIAT later dit jaar bekend. Zoals op elke andere nieuwe FIAT geldt ook voor de 500 Hybrid een garantietermijn tot 8 jaar of 160.000 kilometer.