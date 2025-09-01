Rijplezier en design centraal bij nieuwe PEUGEOT 308 en 308 SW

Al decennialang is PEUGEOT een belangrijke speler op de Europese markt voor berlines en stationwagons in het C‑segment, met modellen die bekendstaan om hun onderscheidende design, het rijplezier dat ze bieden en hun dynamische rijgedrag.

De PEUGEOT 308 is onderdeel van deze traditie en behoort in tal van landen tot de bestverkochte modellen in het segment.

Nu tilt de nieuwe PEUGEOT 308 het rijplezier naar een geheel nieuw niveau, met een spectaculair nieuw design, unieke dynamiek, een aanbod aandrijflijnen dat meer dan ooit aan alle behoeften voldoet – waaronder een nog efficiëntere PEUGEOT E‑308 – en een nieuw dienstenaanbod waarmee de klant de uitzonderlijke ervaring in volledige gemoedsrust kan ondergaan.